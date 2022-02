Conte rovinoso dalla Gruber: finisce in farsa, con Giannini che lo chiama “presidente Di Maio” (video) (Di martedì 8 febbraio 2022) A Giuseppe Conte mancava solo il massacro da Lilli Gruber ad Otto e mezzo per concludere degnamente una giornata drammatica politicamente. Mancava la farsa, che è il genere che più si addice alla disavventura giuridica che ha colpito Giuseppi. Che pure doveva essere l’avvocato degli italiani. La conduttrice: “Ma lei è ancora capo del M5S?“, inizia mellifua. Conte inizia il suo personale “calvario” balbettando, lei taglia corto: “dica sì o no”. Lui tremebondo sospira un “sì”. Poi parte la pubblicità. In seguito l’ex premier ribadisce quanto detto nel pomeriggio: ossia che la leadership non si decide a carte bollate e che il capo resta lui. Formalmente, ora non lo è più: probabile che si ricorra a un nuovo voto). Gli addetti ai lavori all’unanimità hanno giudicato Conte alla stregua di un pugile ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) A Giuseppemancava solo il massacro da Lilliad Otto e mezzo per concludere degnamente una giornata drammatica politicamente. Mancava la, che è il genere che più si addice alla disavventura giuridica che ha colpito Giuseppi. Che pure doveva essere l’avvocato degli italiani. La conduttrice: “Ma lei è ancora capo del M5S?“, inizia mellifua.inizia il suo personale “calvario” balbettando, lei taglia corto: “dica sì o no”. Lui tremebondo sospira un “sì”. Poi parte la pubblicità. In seguito l’ex premier ribadisce quanto detto nel pomeriggio: ossia che la leadership non si decide a carte bollate e che il capo resta lui. Formalmente, ora non lo è più: probabile che si ricorra a un nuovo voto). Gli addetti ai lavori all’unanimità hanno giudicatoalla stregua di un pugile ...

