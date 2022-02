Circa 25 anni fa incantò il pubblico di Sanremo con la sua voce: ecco Silvia Salemi oggi (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bellissimo timbro della sua voce conquistò il palco del Teatro Ariston di Sanremo, ma com’è diventata e cosa fa oggi Silvia Salemi? A partire dalla seconda metà degli anni ’90 spopolò con i brani presentati al Festival di Sanremo, tra cui il più famoso è sicuramente A casa di Luca, successo del 1997 classificatosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bellissimo timbro della suaconquistò il palco del Teatro Ariston di, ma com’è diventata e cosa fa? A partire dalla seconda metà degli’90 spopolò con i brani presentati al Festival di, tra cui il più famoso è sicuramente A casa di Luca, successo del 1997 classificatosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

UffiziGalleries : Che sia musica ribelle o musica leggera, anzi leggerissima, tutti ne abbiamo bisogno! Non sono solo canzonette! Sa… - pisto_gol : In questi giorni, 31 anni fa, Adriano Galliani, ad di VideoNews, “in segno di apprezzamento per la realizzazione d… - TgLa7 : Un operaio di circa 50 anni è morto stamani all'interno dell'azienda 'Ecoprogetto' di #Fusina (#Venezia), dopo esse… - GabriellaBargh1 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #Annunci #Adozioni #Animali #Cani #Gatti #Cuccioli #Ass… - AleCalzav : @parentetweet Le probabilità per una persona comune di essere colpita da un fulmine in un periodo di 80 anni sono circa 1:10.000. -