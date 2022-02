Che inverno anomalo: campane termiche e aria secca (Di martedì 8 febbraio 2022) Le abbondanti nevicate dello scorso anno ci avevano illuso circa il ritorno agli inverni di una volta, quelli in cui la coltre bianca non mancava quasi mai e garantiva, in alta quota, l’approvvigionamento idrico estivo. Oggi si, evidenzia una situazione diametralmente opposta: le precipitazioni sono state molto carenti, se non addirittura assenti per lunghi periodi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 8 febbraio 2022) Le abbondanti nevicate dello scorso anno ci avevano illuso circa il ritorno agli inverni di una volta, quelli in cui la coltre bianca non mancava quasi mai e garantiva, in alta quota, l’approvvigionamento idrico estivo. Oggi si, evidenzia una situazione diametralmente opposta: le precipitazioni sono state molto carenti, se non addirittura assenti per lunghi periodi.

Ultime Notizie dalla rete : Che inverno Se le Olimpiadi invernali di Milano - Cortina sono "verdi" c'è qualcosa che non va ... cosa che nel migliore dei casi sarebbe vera per due settimane d'inverno e una d'estate, a Natale e Ferragosto. E per tacere dello scempio paesaggistico di una delle poche aree (in parte) ...

Sanremo e i brani da matita blu ... Emma), "l'acquà del mare", "insegnami comè si fa" (Inverno dei fiori, Michele Bravi), "non ho ... Tutto qui? Perché non provare a utilizzare qualche altra nota in qualche altra combinazione? Quello che ...

METEO impazzito, non è INVERNO. Altro che chiacchiere Meteo Giornale La storia. Nino, che attraversa i borghi spopolati Nino Guidi durante alcune tappe del suo percorso per i borghi 'resilienti', attraverso il Sentiero Italia del Cai - . Sei ore e venti chilometri di cammino al giorno lungo il Sentiero Italia tracciato ...

Cambia la corsa, ma il titolo resta lo stesso Vince sempre il solito Mirco Balducci Quattro su quattro. Vince ancora Mirco Balducci, che conquista anche la quarta tappa del Trofeo d’Inverno di mountain bike Uisp che si è svolta a Batignano. Troppo forte per tutti gli altri il portaco ...

