Calcio | Vezzali | ' avviato un percorso che ci farà tornare presto al 100% capienza stadi'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - “Ringrazio il Ministro Roberto Speranza ed i senatori Damiani, Barbaro, Malan, Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Pellegrini, Augussori e Nannicini per la sensibilità mostrata nei confronti dello sport e del tema delle capienze degli impianti sportivi. Il trend in calo del quadro epidemiologico ci spinge ad essere fiduciosi, permettendo di far respirare le società sportive fortemente penalizzate dalla pandemia e dalle misure che necessariamente si sono dovute assumere. L'aumento del limite delle capienze e l'avvio di ungraduale che ci permetterà diquanto prima alè un obiettivo sul quale ho lavorato da tempo e che oggi è reso possibile dalla sinergia col Ministro Speranza e dal fondamentale supporto del parlamento, giunto attraverso il coinvolgimento da parte dei ...

In una nota congiunta il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentinaconfermano la volontà di arrivare 'ad un percorso graduale che prevede la riapertura ......e la sottosegretario a Palazzo Chigi Valentinafanno invece sapere che la capienza studiata al momento è di 75% (ad oggi resta al 50% secondo l'ultimo Decreto Covid). Il mondo del...al di là degli steccati politici, hanno compreso come sullo sport e sulle difficoltà che esso sta vivendo, non possono esserci divisioni”. Così la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in una ...(Calcio e Finanza) alentina Vezzali e Roberto Speranza sono a lavoro per riuscire ad aprire gli stadi alla capienza del 75% entro il 1 marzo: la Sottosegretaria allo sport ed il Ministro della Salute ...