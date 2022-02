Buone notizie per il Toro: si avvicina il rientro del calciatore (Di martedì 8 febbraio 2022) Buone notizie per il Torino: secondo quanto riportato dalla stessa società granata, Andrea Belotti è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Il capitano, fermo ai box da fine novembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, è di nuovo a disposizione di Juric e oggi ha regolarmente svolto la seduta di allenamento in vista della sfida di sabato sera contro il Venezia. Andrea Belotti, Torino, Serie ALa squadra, agli ordini del tecnico croato, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Programma differenziato per Brekalo, Buongiorno e Zaza, seduta personalizzata invece per Simone Edera. Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022)per il Torino: secondo quanto riportato dalla stessa società granata, Andrea Belotti è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Il capitano, fermo ai box da fine novembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, è di nuovo a disposizione di Juric e oggi ha regolarmente svolto la seduta di allenamento in vista della sfida di sabato sera contro il Venezia. Andrea Belotti, Torino, Serie ALa squadra, agli ordini del tecnico croato, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Programma differenziato per Brekalo, Buongiorno e Zaza, seduta personalizzata invece per Simone Edera.

