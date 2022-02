Berlusconi ignora le liti tra alleati. "Bisogna produrre più gas in Italia"

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il Cavaliere irritato per le uscite della Meloni sceglie di non intervenire sulla coalizione. E debutta da editorialista a Rmc: "Il governo riduca subito gli aumenti dell'energia"

Nel suo intervento alla radiotraccia anche una roadmap delle priorità. "Dobbiamo dunque realizzare nuovi impianti e nuove infrastrutture per rendere l'Italia più indipendente dall'estero ...Questa l'ultima esternazione di Silvio: "Forza Italia vuole e deve essere protagonista ... Anche Giuseppe Conte, presidente dei 5 Stelle,la fronda interna capeggiata da Di Maio, per ...Il Cavaliere irritato per le uscite della Meloni sceglie di non intervenire sulla coalizione. E debutta da editorialista a Rmc: "Il governo riduca subito gli aumenti dell'energia" ...«Una volta c'era Bossi con il suo cerchio magico, qua con Salvini siamo alla corte dei miracoli. E comunque qui in Veneto rispetto alla Lombardia Mattarella è molto più gradito Nessuno nel Carroccio v ...