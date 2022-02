Ambiente | Boccia | ' grande conquista ma è solo punto di partenza'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Con il voto di oggi alla Camera, la tutela dell', della biodiversità e degli ecosistemi entra finalmente in Costituzione. È unama dobbiamo considerarlo soltanto undi. Il passo successivo dovrà essere quello che porterà gli indicatori BES (Benessere equo e sostenibile) a fare un ulteriore salto nel bilancio dello Stato, vincolando le politiche pubbliche". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, lasciando Montecitorio. "Oggi, grazie alla riforma del bilancio dello Stato del 2016, sono già allegati al Documento di Economia e finanza, ma serve uno scatto in più da parte delle forze politiche. È nostro dovere proteggere i territori e tutelare il pianeta, lo ...

Advertising

Agenparl : Com.stampa - ENERGIA: BOCCIA, TUTELA AMBIENTE FINALMENTE IN COSTITUZIONE, ORA BASTA SCORCIATOIE. SU CARO BOLLETTE O… - Fernando_Boccia : Meal preap X domani, vegan ovviamente perche siamo noi che facciamo la differenza ogni giorno tre o più volte al gi… - WelfareNetwork : Smog, dati allarmanti su ambiente. Degli Angeli: Legambiente boccia la Lombardia - AnsaValledAosta : Rifiuti: Pompiod, Tar boccia ricorso gestore contro Regione. Assessorato Ambiente, società ha obblighi di ripristin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Boccia

Il Sannio Quotidiano

RIVA DEL GARDA. In vari punti del lago di Garda si sta lavorando alla realizzazione del progetto della ciclovia del Garda, un "anello" che unirà le varie località del lago più grande d'Italia. Le ...... insieme all'ex collega Francesco. I due fanatici del governo Conte bis si sono messi a capo ... Scritto nel 2014 dall'allora ministro dell'Andrea Orlando (governo Letta) è stato ...Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali ... che famiglie e imprese soccombano sotto il peso di bollette insostenibili. Sull'ambiente non possono più esserci scorciatoie ...Vorrei, non vorrei, ma se vuoi... Si potrebbe riassumere così l'indecisione di Lorella Boccia, che di recente ha affidato a un messaggio sui social la notizia di essersi lasciata con il marito Niccolò ...