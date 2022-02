Alfa Romeo Tonale - La nuova era parte da qui - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 8 febbraio 2022) La Metamorfosi, il processo di evoluzione secondo l', inizia oggi con l'attesissima. Un'tutta italiana per le famiglie italiane, così la definisce il ceo Jean-Philippe Imparato, nonché il primo passo del Biscione verso un futuro che, così a pelle, pare radioso, almeno a giudicare dall'entusiasmo delle persone che hanno messo cuore e anima in questo prodotto e in quelli che verranno. La roadmap per i prossimi cinque anni è già approvata e bollata, con il lancio di un nuovo modello ogni dodici mesi da qui al 2026 (nel 2023 la B-Suv e nel 2024 la prima elettrica 100%), e con lavengono gettate le basi per un percorso fatto di elettrificazione, digitalizzazione e qualità premium. Senza, però, trascurare l'identità tipica del marchio quando si poggiano le ruote sull'asfalto. ...