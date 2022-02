Alcantara veste Alfa Romeo Tonale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alcantara veste

inoltre la parte frontale della plancia, con una nuance nera con impunture rosse, per offrire un concentrato di sportività ed eleganza.... mentre il quadro per gli strumenti sempre di tipo digitale ha una nuovagrafica. In aggiunta ... Rivestimenti sia ino anche in pelle Infine per gli allestimenti più completi la nuova ...Alfa Romeo sceglie l’eleganza italiana di Alcantara per vestire gli interni della Tonale, con una lavorazione su misura studiata dai Centri Stile delle due aziende dal forte impatto visivo, ...