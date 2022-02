A Pomeriggio 5 non basta Sanremo: La vita in diretta stra-domina, gli ascolti (Di martedì 8 febbraio 2022) Forse sarebbe stato meglio continuare a non parlarne, come si è fatto durante tutta la settimana del Festival. Anche quest’anno la strategia di Mediaset lascia perplessi: per una settimana si fa finta che Sanremo non stia andando in onda, come se la rete vivesse in un altro universo parallelo. Poi, dal lunedì dopo, Sanremo diventa il tema centrale di alcuni programmi di Canale 5, in particolare ieri, di Pomeriggio 5 con una seconda parte totalmente dedicata al programma. Peccato però che, senza polemiche effettive da cavalcare e con un Festival che è piaciuto a nessuno, il programma non ne abbia tratto giovamento, anzi. Barbara d’urso avrebbe convinto di più il suo pubblico, continuando a occuparsi di cronaca, attualità e questioni di casa Mediaset. Gli ascolti del Pomeriggio di ieri, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Forse sarebbe stato meglio continuare a non parlarne, come si è fatto durante tutta la settimana del Festival. Anche quest’anno lategia di Mediaset lascia perplessi: per una settimana si fa finta chenon stia andando in onda, come se la rete vivesse in un altro universo parallelo. Poi, dal lunedì dopo,diventa il tema centrale di alcuni programmi di Canale 5, in particolare ieri, di5 con una seconda parte totalmente dedicata al programma. Peccato però che, senza polemiche effettive da cavalcare e con un Festival che è piaciuto a nessuno, il programma non ne abbia tratto giovamento, anzi. Barbara d’urso avrebbe convinto di più il suo pubblico, continuando a occuparsi di cronaca, attualità e questioni di casa Mediaset. Glideldi ieri, ...

