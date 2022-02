Zona rossa, niente restrizioni per i vaccinati: cosa cambia e cosa si può fare, regole super green pass (Di lunedì 7 febbraio 2022) Importante novità dal Governo in seguito all’ultima cabina di regia. Arriva la decisione che tutti – o quasi – attendevano, quella che di fatto elimina qualsiasi restrizione legata ai colori delle regioni a chi è in possesso del super green pass: chi ha effettuato la terza dose, o è guarito con due dosi, a partire da lunedì 7 febbraio anche in un eventuale Zona rossa, come del resto in arancione, gialla e bianca, non subirà particolari restrizioni che erano invece in vigore nei mesi precedenti. Si introduce dunque una norma che prevede distinzioni tra vaccinati e non vaccinati in Zona rossa. La decisione del Governo Restano invece le restrizioni per i no vax, che non potranno muoversi dai comuni se ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Importante novità dal Governo in seguito all’ultima cabina di regia. Arriva la decisione che tutti – o quasi – attendevano, quella che di fatto elimina qualsiasi restrizione legata ai colori delle regioni a chi è in possesso del: chi ha effettuato la terza dose, o è guarito con due dosi, a partire da lunedì 7 febbraio anche in un eventuale, come del resto in arancione, gialla e bianca, non subirà particolariche erano invece in vigore nei mesi precedenti. Si introduce dunque una norma che prevede distinzioni trae nonin. La decisione del Governo Restano invece leper i no vax, che non potranno muoversi dai comuni se ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Da scuola a discoteche, la road map della normalità Archiviate le modifiche alle quarantene e mandate in soffitta le restrizioni dei colori (restano in vigore quelle in zona rossa, ma solo per i non vaccinati), prossima tappa quella del 15 febbraio, ...

Dad a Scuola, le nuove regole per vaccinati e guariti (e le differenze dalle materne ai licei) Nessuna restrizione per i vaccinati anche se sono in zona rossa. Scuola, tutte le nuove regole Vediamo come comportarsi soprattutto nella scuole. SCUOLA DELL'INFANZIA Che cosa accade nella scuole ...

Zona rossa e movida, tutto esaurito

