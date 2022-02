VIDEO | NAPOLI-INTER, TIFOSI A RISCHIO! COSA STA SUCCEDENDO? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cresce l’attesa per NAPOLI-INTER. Il big match della 25° giornata vede sfidarsi la prima della classe contro gli azzurri secondi in classifica. A dividere le due squadre c’è solo un punto di differenza: INTER a 52 (con una gara in meno) e NAPOLI a quota 51. I TIFOSI napoletani sono tutti alla ricerca di un biglietto per la grande sfida in programma sabato 13 febbraio alle ore 18. Ma c’è un problema. La vendita dei biglietti è partita venerdì scorso: per i primi tre giorni solo i possessori di Fidelity Card potevano acquistare il tagliando. Da stamattina alle ore 10, la vendita è libera a tutti. Le code sul sito TicketOne erano lunghissime, ma una volta riusciti a entrare e procedere all’acquisto, il sito ha chiesto il codice della Fidelity Card. Una grande beffa per i tantissimi partenopei che da ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cresce l’attesa per. Il big match della 25° giornata vede sfidarsi la prima della classe contro gli azzurri secondi in classifica. A dividere le due squadre c’è solo un punto di differenza:a 52 (con una gara in meno) ea quota 51. Inapoletani sono tutti alla ricerca di un biglietto per la grande sfida in programma sabato 13 febbraio alle ore 18. Ma c’è un problema. La vendita dei biglietti è partita venerdì scorso: per i primi tre giorni solo i possessori di Fidelity Card potevano acquistare il tagliando. Da stamattina alle ore 10, la vendita è libera a tutti. Le code sul sito TicketOne erano lunghissime, ma una volta riusciti a entrare e procedere all’acquisto, il sito ha chiesto il codice della Fidelity Card. Una grande beffa per i tantissimi partenopei che da ...

