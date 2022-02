Via Masuccio | e il degrado di quel che resta di Palazzo?Renna

(Di lunedì 7 febbraio 2022) di Monica De Santis Sono passati più di dieci anni da quando il?Palazzo?Renna – Sabetta in via?Salernitano è stato abbattuto dall’amministrazione comunale, allora guidata da Vincenzo?De Luca. Un intervento resosi necessario, visto che lo stabile di cinque piani, era abbandonato da decenni ed era diventato luogo di ritrovo per topi, gatti, cani ed altri animali. Grazie all’azione del Comitato di?QuartiereSalernitano, l’amministrazione comunale decise, dopo aver chiesto più volte ai proprietari di ristrutturare lo stabile, di abbatterlo a danno proprio di quest’ultimi. Circa sei i mesi di lavoro per l’abbattimento parziale dello stabile. Un abbattimento che ha ridato vita all’antica stradina commerciale, che ha riconquistato luce, pulizia e dignità. Ma, perché un ma c’è, a distanza di oltre dieci anni, ora ciò che è rimasto di ...

