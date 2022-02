Vandali a Napoli contro la statua di Totò. Meloni: offesa a un grande simbolo dell’italianità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vandalizzano la statua di Totò e caricano il video sui social per rivendicare il gesto. Lo sottolinea indignata Giorgia Meloni in un post su Fb. La leader di FdI fa notare che si tratta di “un’offesa alla memoria di uno dei più grandi simboli della comicità italiana. Spero che i responsabili di questa scena indegna ora ricevano una punizione esemplare”. A prendere di mira, a Casalnuovo, la statua di Totò, sono stati alcuni ragazzini che si sono arrampicati sulla scultura rischiando di danneggiarla. E, tra gli insulti all’effigie, gli hanno messo la mascherina. Il filmato è stato segnalato alle autorità per individuare i responsabili di questo atto Vandalico e volgare nella speranza che i responsabili ricevano la meritata sanzione. Infierire sui ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022)zzano ladie caricano il video sui social per rivendicare il gesto. Lo sottolinea indignata Giorgiain un post su Fb. La leader di FdI fa notare che si tratta di “un’alla memoria di uno dei più grandi simboli della comicità italiana. Spero che i responsabili di questa scena indegna ora ricevano una punizione esemplare”. A prendere di mira, a Casalnuovo, ladi, sono stati alcuni ragazzini che si sono arrampicati sulla scultura rischiando di danneggiarla. E, tra gli insulti all’effigie, gli hanno messo la mascherina. Il filmato è stato segnalato alle autorità per individuare i responsabili di questo attoco e volgare nella speranza che i responsabili ricevano la meritata sanzione. Infierire sui ...

