Usa, Biden incontra Scholz: "Se la Russia invade l'Ucraina, stop al gasdotto Nord Stream 2" (Di martedì 8 febbraio 2022) Se la Russia 'attraversa il confine ucraino, non ci sarà più un gasdotto Nord Stream 2 '. E' quanto afferma Joe Biden nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz , dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Se la'attraversa il confine ucraino, non ci sarà più un2 '. E' quanto afferma Joenella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf, dopo l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden a Scholz: 'Usa e Germania uniti contro un'aggressione russa' #germania #usa #joebiden #russia… - AngeloCiocca : #Putin: “Pronti a garantire #gas a Italia”. Nel frattempo l’Ue annaspa sulla #tassonomia verde e gli USA, con… - TonyDin48448826 : @SkyTG24 Non sapevo che Biden e Scholtz, cioè USA e Germania, fossero la 'NATO'... - RSInews : Biden minaccia lo stop al gasdotto - Se la Russia invaderà l'Ucraina 'Nord Stream 2' non si farà, ammonisce il pres… - fisco24_info : Ucraina, Biden avverte Russia: 'Se invade non ci sarà più Nord Stream 2': (Adnkronos) - il presidente Usa: 'Diploma… -