Unghie San Valentino 2022: idee, colori e nail art per celebrare l'amore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli stessi che decoreranno le vostre Unghie San Valentino 2022. Lo stile, quest'anno, sarà minimal. Tra cuoricini, scritte ed effetti gioiello in 3D, la manicure per la Festa degli Innamorati dovrà essere un inno all'amore stesso. Un dettaglio che non può mancare per il 14 febbraio. Accanto a makeup, fiori, cioccolatini e regali. In coppia o da soli, in fondo, una manicure di San Valentino è perfetta per celebrare l'amore, da quello per sé stessi a quello per il partner. Non solo rosso, però. Le Unghie per San Valentino 2022, infatti, posso accendersi con nuance tradizionali come il rosa, il bianco o il nude, ma anche con azzurro e blu, oltre all'amatissimo Very Peri. La chiave per avere perfette ...

