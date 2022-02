Ucraina | Castaldo M5S | ' Europa sia più protagonista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L', in questo momento, è poco presente nel negoziato per la soluzione della crisi tra la Russia e l', sebbene ci interessi tantissimo". Lo afferma Fabio Massimorlamentare del Movimento 5 Stelle. "Quella che si sta combattendo -aggiunge- è una guerra di nervi portata avanti da parte di Mosca per riaffermare il suo status di potenza regionale e globale, e quindi per cercare di strappare il miglior negoziato possibile ben sapendo che il tempo sta correndo veloce e contro i suoi interessi. Col tempo, infatti, si rafforzeranno le capacità militari dell', senza dimenticare che il percorso di avvicinamento verso l'Unione europea e la Nato del Paese tenderà a proseguire. Dall'altro lato, in questa alleanza un po' innaturale in cui è costretta con ...