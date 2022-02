Statuto M5S da rifare. Il Tribunale di Napoli: illegittimo l’iter di approvazione. Decadono le cariche di Conte e dei suoi vice (Di lunedì 7 febbraio 2022) La settima sezione civile del Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, ad agosto (leggi l’articolo), il M5S aveva modificato, attraverso il voto online, il suo Statuto aprendo la strada alla nomina a presidente di Giuseppe Conte, che ora, dunque, è decaduta insieme a quella dei suoi cinque vice. “Gravi vizi nel processo decisionale” che ha portato alla modifica dello Statuto M5S I due provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”, in primis l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti al M5S e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. Il ricorso contro il nuovo Statuto era stato presentato da un gruppo di attivisti A rivolgersi al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) La settima sezione civile deldiha sospeso le due delibere con cui, ad agosto (leggi l’articolo), il M5S aveva modificato, attraverso il voto online, il suoaprendo la strada alla nomina a presidente di Giuseppe, che ora, dunque, è decaduta insieme a quella deicinque. “Gravi vizi nel processo decisionale” che ha portato alla modifica delloM5S I due provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”, in primis l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti al M5S e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. Il ricorso contro il nuovoera stato presentato da un gruppo di attivisti A rivolgersi al ...

