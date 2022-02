Sofia Goggia atterra a Pechino: inizia l’avventura olimpica per la sciatrice bergamasca (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino. Nessuna impresa appare impossibile per Sofia Goggia. Nella mattinata di lunedì 7 febbraio la 29enne orobica è atterrata a Pechino dando così il via alla seconda esperienza olimpica della propria carriera. Un fatto difficilmente prevedibile sino a due settimane fa: dopo la caduta del supergigante di Cortina d’Ampezzo gli accertamenti medici avevano rivelato la presenza di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Un bollettino che avrebbe messo in crisi chiunque, ma non la sciatrice azzurra che, dopo aver rimesso gli sci ai piedi a tempo di record, è riuscita a raggiungere il sito dei Giochi Invernali in tempo per difendere ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022). Nessuna impresa appare impossibile per. Nella mattinata di lunedì 7 febbraio la 29enne orobica èta adando così il via alla seconda esperienzadella propria carriera. Un fatto difficilmente prevedibile sino a due settimane fa: dopo la caduta del supergigante di Cortina d’Ampezzo gli accertamenti medici avevano rivelato la presenza di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Un bollettino che avrebbe messo in crisi chiunque, ma non laazzurra che, dopo aver rimesso gli sci ai piedi a tempo di record, è riuscita a raggiungere il sito dei Giochi Invernali in tempo per difendere ...

