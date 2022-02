Skeleton, Pechino 2022: nelle prove bene Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari, tra le donne lontana Valentina Margaglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata odierna hanno preso il via le prove per quanto riguarda lo Skeleton (maschile e femminile) dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Domani toccherà alle terze e quarte batterie, quindi mercoledì si chiuderanno gli allenamenti con le sessioni numero 5 e 6. Da giovedì 10, infine, prenderà il via la finale maschile (4 manche), mentre quella femminile inizierà nel giorno successivo. Nella prima manche maschile miglior tempo per il tedesco Christopher Grotheer in 1:00.42 con 28 centesimi sul connazionale Axel Jungk, mentre è terzo il russo Evgeniy Rukosuev a 31. Quarti e quinti i padroni di casa Wengang Yan e Zheng Yin distanti, rispettivamente, 36 e 48 centesimi, quindi sesto il russo Alexander Tretiakov a 50, mentre è ottavo il lettone Martins Dukurs a 70. Gli italiani: undicesimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata odierna hanno preso il via leper quanto riguarda lo(maschile e femminile) dei Giochi Olimpici invernali di. Domani toccherà alle terze e quarte batterie, quindi mercoledì si chiuderanno gli allenamenti con le sessioni numero 5 e 6. Da giovedì 10, infine, prenderà il via la finale maschile (4 manche), mentre quella femminile inizierà nel giorno successivo. Nella prima manche maschile miglior tempo per il tedesco Christopher Grotheer in 1:00.42 con 28 centesimi sul connazionale Axel Jungk, mentre è terzo il russo Evgeniy Rukosuev a 31. Quarti e quinti i padroni di casa Wengang Yan e Zheng Yin distanti, rispettivamente, 36 e 48 centesimi, quindi sesto il russo Alexander Tretiakov a 50, mentre è ottavo il lettone Martins Dukurs a 70. Gli italiani: undicesimo ...

