Senza Berlusconi il centro-destra esiste (forse) soltanto con il trattino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dicevano di essere i più forti solo poche settimane fa, prima che evaporasse l’illusione di «essere maggioranza in Parlamento» – c’è voluto un articolo del professor Roberto D’Alimonte per smontare il giochino, pure la sinistra aveva abboccato. Persino il mago di Arcore aveva dovuto prendere atto, pur sostenendo il contrario, di non avere i numeri per diventare presidente della Repubblica: ecco, è stato nel preciso momento in cui Silvio Berlusconi ha rinunciato al Quirinale che la neve ha cominciato a sciogliersi al tiepidissimo sole di gennaio: il numero è finito, si accendono le luci, il pubblico se ne va, dopo che l’apprendista stregone, Matteo Salvini, ha definitivamente mandato la coalizione a catafascio distruggendo in pochi giorni il lavoro di quasi 30 anni – ricordate la Casa delle libertà? Abbiamo visto la Casellati colpita e affondata dal suo partito (sembra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dicevano di essere i più forti solo poche settimane fa, prima che evaporasse l’illusione di «essere maggioranza in Parlamento» – c’è voluto un articolo del professor Roberto D’Alimonte per smontare il giochino, pure la sinistra aveva abboccato. Persino il mago di Arcore aveva dovuto prendere atto, pur sostenendo il contrario, di non avere i numeri per diventare presidente della Repubblica: ecco, è stato nel preciso momento in cui Silvioha rinunciato al Quirinale che la neve ha cominciato a sciogliersi al tiepidissimo sole di gennaio: il numero è finito, si accendono le luci, il pubblico se ne va, dopo che l’apprendista stregone, Matteo Salvini, ha definitivamente mandato la coalizione a catafascio distruggendo in pochi giorni il lavoro di quasi 30 anni – ricordate la Casa delle libertà? Abbiamo visto la Casellati colpita e affondata dal suo partito (sembra ...

