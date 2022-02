Regione Puglia, prima riunione di giunta con i nuovi assessori Lopane e Palese oltre alla consigliera Di Bari (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'articolo Regione Puglia, prima riunione di giunta con i nuovi assessori <small class="subtitle">Lopane e Palese oltre alla consigliera Di Bari</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'articolodicon i Di proviene da Noi Notizie..

fattoquotidiano : Puglia, perquisizioni nella sede della Regione per l’inchiesta sulle tangenti al capo della Protezione Civile: lent… - UGiangrieco : RT @Robdelirob: Inizia la giostra? 'Tangenti appalti Covid, perquisizioni in uffici Regione Puglia • Imola Oggi' - Io60921058 : RT @Robdelirob: Inizia la giostra? 'Tangenti appalti Covid, perquisizioni in uffici Regione Puglia • Imola Oggi' - marialetiziama9 : RT @Robdelirob: Inizia la giostra? 'Tangenti appalti Covid, perquisizioni in uffici Regione Puglia • Imola Oggi' - Vivylavita : RT @Robdelirob: Inizia la giostra? 'Tangenti appalti Covid, perquisizioni in uffici Regione Puglia • Imola Oggi' -