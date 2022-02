Quando tolgono il Green Pass? Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza ma il certificato fino a quando sarà attivo? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Green Pass. Mare, ombrellone, sabbia e certificazione: questo quello che non dovrà sicuramente mancare questa estate per le vacanze dei molti italiani che decideranno di mettersi in viaggio per le ferie. La validità della certificazione verde per tutta l’estate è senza dubbio una delle ipotesi più verosimili per continuare a tenere sotto controllo i contagi. I numeri, questa volta sono dalla nostra parte: la curva dei contagi sta diminuendo ogni giorno, i casi sono sempre di meno e siamo chiaramente in una fase discendente della pandemia. Tuttavia, non è ancora troppo lecito abolire completamente le misure di contenimento: di fatto, l’estate è stato sempre lo zoccolo duro della nostra Penisola nella lotta al virus. Leggi anche: Green Pass e quarantena, le nuove regole: cosa cambia da domani 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022). Mare, ombrellone, sabbia e certificazione: questo quello che non dovrà sicuramente mancare questa estate per le vacanze dei molti italiani che decideranno di mettersi in viaggio per le ferie. La validità della certificazione verde per tutta l’estate è senza dubbio una delle ipotesi più verosimili per continuare a tenere sotto controllo i contagi. I numeri, questa volta sono dalla nostra parte: la curva dei contagi sta diminuendo ogni giorno, i casi sono sempre di meno e siamo chiaramente in una fase discendente della pandemia. Tuttavia, non è ancora troppo lecito abolire completamente le misure di contenimento: di fatto, l’estate èsempre lo zoccolo duro della nostra Penisola nella lotta al virus. Leggi anche:e quarantena, le nuove regole: cosa cambia da domani 7 ...

