Puglia, perquisizioni nella sede della Regione per l'inchiesta sulle tangenti al capo della Protezione Civile: lente sugli appalti dal 2016

Tutti i documenti degli ultimi cinque anni. Con una nuova perquisizione negli uffici della Regione Puglia, i finanzieri di Bari a caccia di documenti richiesti da tempo, ma mai consegnati alla procura dopo l'arresto dell'ex dirigente della Protezione Civile pugliese, Mario Antonio Lerario, in carcere dal 23 dicembre scorso dopo essere stato pizzicato con una bustarella da 10mila euro consegnata da un imprenditore di Foggia e che nei giorni seguenti aveva confermato di aver intascato i soldi, negando pregressi accordi corruttivi. I militari guidati dal colonnello Luca Cioffi hanno infatti eseguito un decreto firmato dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli per acquisire "tutti gli atti e documenti – si legge nel provvedimento – esistenti presso gli ...

