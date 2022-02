Portiere disperato | la papera più assurda di sempre | che errore clamoroso Video

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè uno dei ruoli più delicati e certi errori sono destinati a entrare nella storia per la disperazione dei diretti interessati. Il ruolo delhaportato con sé un’aura magica, di un uomo solo che ha il compito di difendere tutti gli altri, quasi come se fosse un supereroe, peccato che alle volte cadano in errori davvero grossolani e a quel punto diventano bersagli di grasse risate. Fonte/GettyIl ruolo delè sicuramente quello meno dispendioso da un punto di vista fisico, ma allo stesso tempo è sicuramente il più duro da quello mentale e per i numeri uno èuna grande lotta contro possibili errori che rischiano di segnare la carriera. Le papere, come tristemente vengono soprannominate, capitano e succedono a tutti, anche ai grandissimi come Buffon e Neuer per ...