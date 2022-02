Oroscopo di Barbanera 7 febbraio | inizio di settimana incerto questo lunedì

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Far quadrare i conti è il rebus del momento: lavorate senza risparmiarvi sacrificando interessi e tempo libero, ma la sicurezza continua a sfuggirvi di mano. Toro (21/4 – 20/5) – L'attività e il denaro girano bene e magari azzeccherete anche qualche numero al Lotto, ma la perla preziosa del periodo è la forma fisica. Gemelli (21/5 – 21/6) – Le grane professionali e il conseguente impegno richiesto vi spremono come limoni. Rinunciate a fare le ore piccole a vantaggio di un rigenerante riposo. Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre.