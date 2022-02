Oroscopo Branko di Lunedì 7 Febbraio 2022 | Capricorno irresistibile

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’diper oggi,Ariete Siete molto convincenti, sarà quella Venere che vi sta sfidando. Siete cacciatori in amori, dovete però partecipare attivamente ai cambiamenti nel mondo professionale. Toro Amici del Toro è arrivata questa mattina nel segno la Luna. Questa è una fase che porta amore. I pianeti del denaro come Mercurio e Venere favoriscono anche le questioni finanziarie. Gemelli Amici dei Gemelli dopo una riunione professionale in mattinata, allontanatevi e ritiratevi nel vostro mondo privato. Dedicatevi ad una riflessione interiore. Cancro Queste stelle non sono popolari, il settore dei rapporti con gli altri è faticoso. Nello stesso momento ci sono delle spinte positive, tipo quella di Giove. Leone Amici del Leone, si vince o si perde poche ...

Ariete Impara che non otterrai nulla se non inizi a lottare per ciò che desideri. Non stancarti di provare. I risultati giustificano sempre gli ...Ariete oggi non avrai voglia di scherzare. Toro è una giornata un po' cupa per alcuni. Gemelli la congiunzione Sole e Saturno è in buon aspetto. Cancro per l'di oggi ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Toro " I tuoi sforzi per aumentare la reciprocità e l'amore porteranno a relazioni armoniose con la famiglia e gli amici questa settimana. Puoi confidarti e chiedere consiglio alla tua dolce metà in ...