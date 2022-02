Non solo da Fazio: il Papa ha parlato di Napoli e ora ha un programma per la città. Abbastanza socialista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non solo da Fabio Fazio a Che tempo che fa. In questi giorni, Papa Francesco ha avuto modo di confidarsi anche con un consigliere comunale di Napoli. E con lui, ha avuto modo di parlare anche della città che, nel corso del suo pontificato, ha avuto modo di visitare già 2 volte: nel marzo del 2015 e nel giugno del 2019. Mercoledì scorso: Vaticano, sala Paolo VI, quelle delle udienze pubbliche. Ad intrattenersi con Bergoglio c’è Savary Ravendra Jeganesan, consigliere comunale aggiunto del Comune di Napoli. Già: perché Savary, dello Sri Lanka, 37 anni, da 15 a Napoli con la moglie Christy Rathika e le due figliolette Sveva e Sara, è stato eletto rappresentante di tutti i cittadini extracomunitari che vivono a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nonda Fabioa Che tempo che fa. In questi giorni,Francesco ha avuto modo di confidarsi anche con un consigliere comunale di. E con lui, ha avuto modo di parlare anche dellache, nel corso del suo pontificato, ha avuto modo di visitare già 2 volte: nel marzo del 2015 e nel giugno del 2019. Mercoledì scorso: Vaticano, sala Paolo VI, quelle delle udienze pubbliche. Ad intrattenersi con Bergoglio c’è Savary Ravendra Jeganesan, consigliere comunale aggiunto del Comune di. Già: perché Savary, dello Sri Lanka, 37 anni, da 15 acon la moglie Christy Rathika e le due figliolette Sveva e Sara, è stato eletto rappresentante di tutti i cittadini extracomunitari che vivono a ...

