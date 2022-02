No Tav | incendiato il punto informativo a San Didero

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Incendiata nella notte la casetta che ospitava ildel presidio No Tav di San. La struttura è stata data alle fiamme e non restano che travi incenerite. Si tratta del secondo atto ai danni dei presidi No Tav, dopo che un mese fa era divampato un incendio nel tendone di San, spento dai vigili del fuoco. “Questo ennesimo gesto vile e intimidatorio non fermerà di certo la determinazione del Movimento No Tav di presidiare e stare nei luoghi teatro dello scempio nella nostra Valle” affermano gli attivisti contrari alla Torino-Lione. L'articolo proviene da Nuova Società.

