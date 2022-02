Napoli, ladro 'Gratta e vinci' era "parzialmente incapace di intendere e volere" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Al momento del fatto "era in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere ". Così una perizia psichiatrica disposta dal Tribunale di Napoli descrive la condizione di Gaetano Scutellaro , 58 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Al momento del fatto "era in uno stato di incapacità parziale di". Così una perizia psichiatrica disposta dal Tribunale didescrive la condizione di Gaetano Scutellaro , 58 ...

Advertising

juornoit : #Juorno Il tabaccaio ladro di Materdei che rubò il gratta e vinci è libero... quando rubò era fuori di testa. - paolochiariello : #Juorno Il tabaccaio ladro di Materdei che rubò il gratta e vinci è libero... quando rubò era fuori di testa. - MrWolfTheReven1 : Ah no? Se lo avesse vinto lui e lo avesse regalato al primo che passava, allora ci può stare. Ma averlo rubato dopo… - rep_napoli : Il ladro del Gratta e vinci da 500 mila euro 'non era capace di intendere quando rubò il biglietto' [di Dario del P… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Il ladro del Gratta e vinci da 500 mila euro ' non era capace di intendere quando rubò il biglietto' [di Dario del Porto] [… -