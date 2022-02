Milan | la dirigenza prepara il mercato estivo | fari puntati su due obiettivi!

Advertising

Rinop74 : @SimoneTogna @86_longo @ODG_CNOG @FnsiSocial Nn potete negarlo voi giornalisti (TUTTI) siete i primi ad inventarvi… - biscone69 : RT @giovanni_zecchi: Sputi, risse e squalifiche. Non mi interessa chi ha ragione, ma nella dirigenza sia dell’#Inter che del #Milan ci sono… - giovanni_zecchi : Sputi, risse e squalifiche. Non mi interessa chi ha ragione, ma nella dirigenza sia dell’#Inter che del #Milan ci s… - SimoneTogna : @rosencra Certo, però Inzaghi nel post partita si era lamentato di Guida. Quella della dirigenza è una scelta succe… - seciera_ : @SimoneTogna Mi spieghi perché anzichè confrontare dirigenza con dirigenza o allenatore con allenatore (che hanno t… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan dirigenza

Milan News 24

Il centrocampista è in scadenza a giugno e lanerazzurra da tempo lavora, insieme al suo ...00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter -1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO - PREMIER ...E invece LA VERITA' è che i lha una società seria, unaintelligente, un allenatore incredibile ed una squadra di GRANDISSIMI CUORI ROSSONERI, alla faccia dell'ipocrisia... Ha vinto ...Non ha lo stesso mercato di Kessie. Il rinnovo di Kessie è ancora più impegnativo per il Milan. Il centrocampista oggi guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione, la dirigenza rossonera gli ha ...TUTTO RIAPERTO – Alessio Tacchinardi ha analizzato in questo modo il derby Inter-Milan di sabato ... mio contratto – dice – Qui mi sento bene e ho un grande rapporto con dirigenti e il club. (Calcio e ...