L’Italia si candida a ospitare gli Europei di calcio del 2032 (Di lunedì 7 febbraio 2022) : la Federcalcio ha presentato alla Uefa la manifestazione di interesse, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo. Come anticipato nelle scorse settimane dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del 2032, la Federcalcio ha espresso la volontà di concorrere per sollecitare e programmare la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti in una finestra temporale più ampia. Il cronoprogramma della Uefa prevede ora la presentazione del progetto di candidatura entro il 12 aprile 2023, con la decisione definitiva del Comitato Esecutivo nel mese di settembre dello stesso anno. L’Italia ha già ospitato il campionato Europeo nel 1968 e nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) : la Federha presentato alla Uefa la manifestazione di interesse, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo. Come anticipato nelle scorse settimane dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, una volta ufficializzata dal massimo organismo calcistico continentale la contemporanea assegnazione delle competizioni del 2028 e del, la Federha espresso la volontà di concorrere per sollecitare e programmare la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti in una finestra temporale più ampia. Il cronoprogramma della Uefa prevede ora la presentazione del progetto ditura entro il 12 aprile 2023, con la decisione definitiva del Comitato Esecutivo nel mese di settembre dello stesso anno.ha già ospitato il campionato Europeo nel 1968 e nel ...

