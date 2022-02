Legge elettorale, Orfini: “Prodi sbaglia, proporzionale garantisce stabilità” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ora ci sono tutte le condizioni per una riflessione vera sul proporzionale e per chiudere la stagione di frammentazione e instabilità del maggioritario”. Matteo Orfini è un ‘proporzionalista’ della prima ora nel Pd. Una posizione in passato minoritaria ma oggi non è più così. “La stragrande maggioranza del Pd è a favore e lo sono anche coloro che fino a qualche mese fa nutrivano dubbi e perplessità”, osserva parlando con l’Adnkronos. Eppure i ‘fondatori’ dell’Ulivo e del Pd, vedi Romano Prodi, continuano ad insistere sul maggioritario come unico sistema che garantisca stabilità. sbagliano? “Con tutto il rispetto sì, Prodi sbaglia. E’ la storia che lo dice, la storia di questi ultimi decenni dice che quella lettura è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ora ci sono tutte le condizioni per una riflessione vera sule per chiudere la stagione di frammentazione e indel maggioritario”. Matteoè un ‘proporzionalista’ della prima ora nel Pd. Una posizione in passato minoritaria ma oggi non è più così. “La stragrande maggioranza del Pd è a favore e lo sono anche coloro che fino a qualche mese fa nutrivano dubbi e perplessità”, osserva parlando con l’Adnkronos. Eppure i ‘fondatori’ dell’Ulivo e del Pd, vedi Romano, continuano ad insistere sul maggioritario come unico sistema che garantiscano? “Con tutto il rispetto sì,. E’ la storia che lo dice, la storia di questi ultimi decenni dice che quella lettura è ...

Advertising

Antonio_Tajani : Ridurre le bollette, sconfiggere il Covid per tornare a una vita normale, salvare imprese e negozi dalla chiusura.… - FrancescoLollo1 : Nel cdx gli unici a non deragliare siamo stati noi di Fdi, mentre altri preferivano allearsi con sinistra e M5S. In… - pdnetwork : Servono nuovi regolamenti parlamentari, per scoraggiare il trasformismo dilagante, una legge sui partiti per attuar… - silvio_lulaj99 : @matteosalvinimi Wow capitano, che risultato storico. Prossimo passo quale sarà, perché abbiamo davvero bisogno di… - Vito_Cipolla : RT @FDI_Parlamento: Bollette, Meloni: Per famiglie e imprenditori ennesima mazzata con rincari di luce di gas mentre maggioranza pensa a le… -