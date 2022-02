La Rappresentante di Lista: “Ci candideremo all’Eurovision per San Marino, o forse per il Vaticano”, l’idea folle della cantante (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Rappresentante di Lista, settima classificata al festival di Sanremo, dice di volersi candidare all’Eurovision per San Marino o il Vaticano. Le rivelazioni della Rappresentante di Lista, realtà o scherzo? “Ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean… #esc”. Ecco il tweet della Rappresentante Di Lista. Tutto è partito da un profilo ufficiale Telegram del gruppo, in cui audio di Dario Mangiaracina: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi, settima classificata al festival di Sanremo, dice di volersi candidareper Sano il. Le rivelazionidi, realtà o scherzo? “Ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di Sanpotrebbe anche essere stato. In caso pronti a fare la versione clean… #esc”. Ecco il tweetDi. Tutto è partito da un profilo ufficiale Telegram del gruppo, in cui audio di Dario Mangiaracina: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarciSong Contest a San. Dai, sì. ...

FranAltomare : Parliamoci chiaro. La Rappresentante di Lista è stata DERUBATA dai vostri maledetti televoti. #Sanremo2022 - stazzitta : MA IN CHE SENSO SETTIMO POSTO LA RAPPRESENTANTE DI LISTA #SANREMO2022 - insopportabile : Raccolgo le firme per mandare La rappresentante di lista a #Eurovision2022, comunque si classifichino. #Sanremo2022 - Phiodem : RT @Mottalemi: Se la Rappresentante di lista va all'Eurovision con San Marino attiviamoci per mandare Tananai con lo Stato del Vaticano ved… - BiLTHSxnalu : RT @Mottalemi: Se la Rappresentante di lista va all'Eurovision con San Marino attiviamoci per mandare Tananai con lo Stato del Vaticano ved… -