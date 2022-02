La danza secondo Anna Iorio e Valeria Milingi (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Lea Marie De Piano La danza classica è l’espressione della persona, è rigore e disciplina, educazione e cultura, consapevolezza del corpo e musicalità, è così che ci descrivono la danza Anna Iorio e Valeria Milingi. “secondo lei,Maestra Valeria Milingi, in che modo la danza classica può contribuire alla definizione della personalità dei suoi allievi?” “Sicuramente la danza classica è fondamentale per incentivare e stimolare lo sviluppo della personalità, in quanto, contribuisce ad avere maggiore consapevolezza del proprio “sé” corporeo e maggiore percezione del proprio corpo anche in relazione allo spazio. Lo stile e il genere praticato rivelano affinità personali con determinati ruoli sociali e ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Lea Marie De Piano Laclassica è l’espressione della persona, è rigore e disciplina, educazione e cultura, consapevolezza del corpo e musicalità, è così che ci descrivono la. “lei,Maestra, in che modo laclassica può contribuire alla definizione della personalità dei suoi allievi?” “Sicuramente laclassica è fondamentale per incentivare e stimolare lo sviluppo della personalità, in quanto, contribuisce ad avere maggiore consapevolezza del proprio “sé” corporeo e maggiore percezione del proprio corpo anche in relazione allo spazio. Lo stile e il genere praticato rivelano affinità personali con determinati ruoli sociali e ...

