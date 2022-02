Kamila Valieva diventa la prima donna a realizzare un salto in quad nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kamila Valieva ha dimostrato di essere sovrumana realizzando un quadruplo salchow nel suo evento di squadra di pattinaggio libero alle Olimpiadi invernali del 2022, diventando la prima donna a fare un salto in quad nella storia delle Olimpiadi. La storia scritta da Valieva Ha battuto il suo stesso risultato storico realizzando un secondo quad, un quad toeloop in combinazione con un triplo toeloop, e assicurandosi di essere la prima donna a realizzare non uno ma due quad ai Giochi invernali. La quindicenne che rappresentava il Comitato Olimpico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha dimostrato di essere sovrumana realizzando unruplo salchow nel suo evento di sra diliberoinvernali del 2022,ndo laa fare uninnella storia delle. La storia scritta daHa battuto il suo stesso risultato storico realizzando un secondo, untoeloop in combinazione con un triplo toeloop, e assicurandosi di essere lanon uno ma dueai Giochi invernali. La quindicenne che rappresentava il Comitato Olimpico ...

