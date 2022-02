Inter, pronti 25 milioni per il nuovo acquisto (Di lunedì 7 febbraio 2022) I nerazzurri continuano la lotta scudetto e a continuare a scrivere la loro storia. Nonostante il ko nel derby, mentre la formazione di Inzaghi si prepara alla sfida di Champions League contro il Liverpool, il prossimo 16 febbraio, la società pensa al mercato. All’Inter pronti 25 milioni per il nuovo acquisto. Gli addetti ai lavori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: L’ Inter tenta ancora un bel colpo a centrocampo? Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su IG AS Roma news 11 08: Icardi,Suso,Zappacosta,Rugani Zaniolo rinnova,Lovren più di Rugani,Juve “no” a Icardi Ultime news di calcio e mercato Notizie Calciomercato Serie A del 27 Giugno 2020 Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) I nerazzurri continuano la lotta scudetto e a continuare a scrivere la loro storia. Nonostante il ko nel derby, mentre la formazione di Inzaghi si prepara alla sfida di Champions League contro il Liverpool, il prossimo 16 febbraio, la società pensa al mercato. All’25per il. Gli addetti ai lavori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: L’tenta ancora un bel colpo a centrocampo? Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su IG AS Roma news 11 08: Icardi,Suso,Zappacosta,Rugani Zaniolo rinnova,Lovren più di Rugani,Juve “no” a Icardi Ultime news di calcio e mercato Notizie Calciomercato Serie A del 27 Giugno 2020

Ultime Notizie dalla rete : Inter pronti Sarri ha trovato la sua nuova Lazio, a Firenze la vittoria della svolta ... adesso Immobile e i suoi fratelli sono pronti a 'morire' accanto all'allenatore. Il 3 - 0 del ... Come ai tempi del derby e dell'Inter, il tecnico esalta le caratteristiche di Immobile e rilancia ...

Osimhen si riprende il Napoli: 'Siamo pronti per l'Inter' Ha la maschera tipo Zorro, certo, ma non è mica Carnevale. Anche se questo, sarebbe pure il posto ideale dove indossarla. E quando fa festa dopo il gol fa pure un segno che somiglia a un Z ma che non ...

Osimhen si riprende il Napoli: «Siamo pronti per l'Inter» ilmattino.it Inter, pronti 25 milioni per il nuovo acquisto All’Inter pronti 25 milioni per il nuovo acquisto. Gli addetti ai lavori della Beneamata hanno puntato un giovane italiano. Inter, pronti 25 milioni per il nuovo acquisto: Frattesi Inizia un ...

Inter, Inzaghi infuriato! Cos’è successo nello spogliatoio L’Inter perde il derby contro il Milan e deve fare i conti con alcuni problemi evidenti. La compagine nerazzurra è pronta a difendere il primato in Serie A, ma adesso il tecnico della squadra campione ...

