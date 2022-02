Il tribunale di Napoli sospende la nomina di Conte a capo del M5s. Torna Crimi? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il primo partito del Parlamento è senza una guida. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in quanto eletto in forza di uno statuto approvato in violazione dei quorum necessari. Il tribunale ha accolto il reclamo di un gruppo iscritti napoletani in rappresentanza di centinaia di iscritti in tutta Italia. "Al momento non c'è più nessuno alla guida del M5s - dice al Foglio l'avvocato Lorenzo Borrè che ha curato il reclamo - sono decaduti tutti i vicepresidenti e gli organi di garanzia". In linea teorica si Torna indietro al vecchio statuto del M5s. E a chi ha preceduto Giuseppe Conte alla guida del Movimento: il reggente Crimi. "Davvero Torna Vito?", si chiedono i parlamentari del Movimento nelle chat. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il primo partito del Parlamento è senza una guida. Per ildi, Giuseppedecade dalla carica di presidente del M5s in quanto eletto in forza di uno statuto approvato in violazione dei quorum necessari. Ilha accolto il reclamo di un gruppo iscritti napoletani in rappresentanza di centinaia di iscritti in tutta Italia. "Al momento non c'è più nessuno alla guida del M5s - dice al Foglio l'avvocato Lorenzo Borrè che ha curato il reclamo - sono decaduti tutti i vicepresidenti e gli organi di garanzia". In linea teorica siindietro al vecchio statuto del M5s. E a chi ha preceduto Giuseppealla guida del Movimento: il reggente. "DavveroVito?", si chiedono i parlamentari del Movimento nelle chat. ...

