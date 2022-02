Il cantante Mario Maglione presenta il libro sulla sua vita “Vico Gerolomini 11”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Allazione11, dove la mia storia ha inizio”, sarà lo stesso notoe chitarrista il protagonista dell’incontro di martedì 8 febbraio alle 16,30 alla Domus Ars di Napoli. In occasione della prima uscita ufficiale del11, dove la mia storia ha inizio”, sarà lo stesso

Advertising

StigmabaseF : L'attacco di Adinolfi a Mahmood e alla inesistente “ideologia gender” - nextQuotidiano: Mario Adinolfi ha attaccato… - mario_iaquinta : #Mahmood la prossima volta oltre a fare il cantante e l'autore prova pure a dirigere l'orchestra #Sanremo2022 - RadioItalia : .@ARISA_OFFICIAL ospite a Radio Italia: nell’attesa di tornare come ospite sul palco del Festival, ricorda con Mari… - michel_e00 : Il prossimo cantante è il napoletano Giovanni truppi, dirige l'orchestra il maestri Mario Rui #Sanremo2022 - mario__elle : Al di là del cantante, queste esibizioni fanno prepotentemente tornare la voglia di concerti. Dio benedica la music… -

Ultime Notizie dalla rete : cantante Mario

2a News

..., attore e regista, figlio diAbbate, uno tra i più applauditi interpreti della canzone napoletana. Un secondo appuntamento "Ho letto il post di Daniele - dice - e ha ragione, il ...Bisogna sapere che Gianni Ravera negli anni Cinquanta era stato undi un certo successo, e ... che nel 1981 ne era diventato l'impresario:Rapallo aveva deciso di puntare su di lui per ...NAPOLI – In occasione della prima uscita ufficiale del libro “Mario Maglione-Vico Gerolomini 11, dove la mia storia ha inizio”, sarà lo stesso noto cantante e chitarrista il protagonista dell’incontro ...In occasione della prima uscita ufficiale del libro “Mario Maglione-Vico Gerolomini 11, dove la mia storia ha inizio”, sarà lo stesso noto cantante e chitarrista il protagonista dell'incontro di ...