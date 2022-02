Guida all'acquisto - Perché lei: Nissan Qashqai Mhev XTronic Tekna+ 2WD (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quindici anni fa è stato un azzardo. Non dare seguito a una classica berlina di segmento C, bensì sostituirla con una crossover, aveva il sapore della scommessa. Ma col senno di poi si è rivelata una puntata, quella di Nissan, che ha sbancato. Nessuno, infatti, ha sentito o sente ancora la nostalgia della Almera (la Golf del costruttore giapponese, appunto) e con la sostituta Qashqai, nel 2006, viene ufficialmente inaugurato il filone delle Suv/crossover medie. All'inizio, il suo nome preso dalle tribù nomadi iraniane creava qualche difficoltà di pronuncia, ma oggi dici Qashqai e inquadri subito di cosa di tratta. Adesso siamo alla terza generazione, le rivali nel frattempo sono proliferate come funghi, ma la giapponese sta al passo e si presenta con un bel pacchetto: piattaforma tutta nuova, design rifatto da zero, tecnologia à la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quindici anni fa è stato un azzardo. Non dare seguito a una classica berlina di segmento C, bensì sostituirla con una crossover, aveva il sapore della scommessa. Ma col senno di poi si è rivelata una puntata, quella di, che ha sbancato. Nessuno, infatti, ha sentito o sente ancora la nostalgia della Almera (la Golf del costruttore giapponese, appunto) e con la sostituta, nel 2006, viene ufficialmente inaugurato il filone delle Suv/crossover medie. All'inizio, il suo nome preso dalle tribù nomadi iraniane creava qualche difficoltà di pronuncia, ma oggi dicie inquadri subito di cosa di tratta. Adesso siamo alla terza generazione, le rivali nel frattempo sono proliferate come funghi, ma la giapponese sta al passo e si presenta con un bel pacchetto: piattaforma tutta nuova, design rifatto da zero, tecnologia à la ...

