Grazie a papa Francesco i lager libici in prima serata, così chi li ha finanziati potrà vergognarsi meglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) 6.731.000. Seimilionisettecentotrentunomila. Sono le persone che hanno seguito domenica sera che T e mpo che fa di Fabio Fazio. Uno share da record Grazie al signore vestito di bianco che ha dato a ...

