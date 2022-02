Grande Fratello Vip, chi sarà il primo finalista? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi sarà il primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Dopo aver eliminato 21 concorrenti Alfonso Signorini ha deciso di eleggere il primo vippone che avrà l’immunità al televoto fino al 14 marzo, giorno della finale. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/lP3k3lftLk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2022 La prima ad esser stata candidata a questo ruolo è stata Delia Duran che ha vinto un televoto contro Soleil Sorge e Giucas Casella. Ora, a contendersi il titolo di primo finalista, ci sono anche Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Chi vincerà? L’ultima ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chiildella sesta edizione delVip? Dopo aver eliminato 21 concorrenti Alfonso Signorini ha deciso di eleggere ilvippone che avrà l’immunità al televoto fino al 14 marzo, giorno della finale. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/lP3k3lftLk —(@) February 1, 2022 La prima ad esser stata candidata a questo ruolo è stata Delia Duran che ha vinto un televoto contro Soleil Sorge e Giucas Casella. Ora, a contendersi il titolo di, ci sono anche Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Chi vincerà? L’ultima ...

