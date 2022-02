Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 40esima puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 7 febbraio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 40esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e una decisione importante del pubblico: oggi verrà scelto il primo finalista di quest'edizione del reality. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni: Alfonso Signorini ha annunciato che stasera si parlerà dei continui alti e bassi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)su5 alle 21:45 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e una decisione importante del pubblico: oggi verrà scelto il primo finalista di quest'edizione del reality. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con ledi unache si prevede ricca di emozioni: Alfonso Signorini ha annunciato chesi parlerà dei continui alti e bassi ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - robertospek : #GFVIP Il Grande Fratello, per punizione, ha dimezzato il budget settimanale per la spesa, ma ogni giorno arrivano… - FRANCESCOASROM7 : @Gfvip815739051 Carichissimo Comunque Vada Il Grande Fratello La Mia Sorellina Sole Ha Già Vinto ?????????????????????????????????? - NeneInIncognito : RT @eristicando: noemi adesso cercando nella barra di ricerca 'barù grande fratello vip' per preparare la denuncia - Mestanaccount1 : Giulia se ne fotte solo del cane perché del grande fratello a lei…non…interessa -