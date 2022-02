Germania: +3% produzione industriale 2021, a dicembre - 0,3% (Di lunedì 7 febbraio 2022) La produzione industriale in Germania nel 2021 è cresciuta del 3% rispetto al 2020 mentre ha registrato una flessione del 5,5% rispetto a quella dell'anno pre - crisi 2019. Lo rende noto l'istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lainnelè cresciuta del 3% rispetto al 2020 mentre ha registrato una flessione del 5,5% rispetto a quella dell'anno pre - crisi 2019. Lo rende noto l'istituto ...

Germania: +3% produzione industriale 2021, a dicembre - 0,3% La produzione industriale in Germania nel 2021 è cresciuta del 3% rispetto al 2020 mentre ha registrato una flessione del 5,5% rispetto a quella dell'anno pre - crisi 2019. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica tedesco.

Germania, produzione industriale dicembre -0,3% m/m -4,1% a/a (Teleborsa) - Produzione tedesca in calo a dicembre 2021. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dello 0,3%, dopo il +0,3% di ...

