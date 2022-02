Firenze: uomo senza mascherina colpisce capogruppo M5S a Palazzo vecchio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il capogruppo del M5s in Palazzo vecchio a Firenze, architetto Roberto De Blasi, ha reso noto che nel tardo pomeriggio è stato aggredito da un uomo, in via dei Pescioni, in centro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildel M5s in, architetto Roberto De Blasi, ha reso noto che nel tardo pomeriggio è stato aggredito da un, in via dei Pescioni, in centro L'articolo proviene daPost.

Advertising

DarioNardella : Abbiamo approvato in giunta la delibera per intitolare una strada a #DavidSassoli. Gioia e orgoglio per questa deci… - Logan_MF93 : @GiorgioMilano61 @mojitaaaaaa Padre Pioli ha salvato il mondo anche quella volta. Pazzesco. Che uomo. Il Milan l’ha… - Pietro_Firenze : RT @RobertoLocate14: L'uomo che bruciava le donne (politicamente, s'intende). #Photosatira - Pietro_Firenze : Il #IlSuonoDelSilenzio a #SalaLettura Con intrepido cor; né donna od uomo Conosca, Ulisse, il tuo ritorno, e solo… - Roger7751253175 : @pap1pap Un falso come pochi ,l'uomo dei polpastrelli che ha sempre tifato Fiorentina a Firenze ,Lazio a Roma ,I… -