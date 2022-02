“É sempre mezzogiorno” | dolce risveglio di Francesca Marsetti

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 7 febbraio 2022)‘inonda’ le cucine di Rai1 con un piacevole aroma di caffè. La cuoca bergamasca prepara unper la colazione o il dopo pasto, al profumo di caffè. Ecco il. Ingredienti Bavarese: 150 g mascarpone, 4 tuorli, 90 g zucchero, 150 g latte, 190 g panna, 5 g colla di pesce Inserto al caffè: 2 tazzine di caffè, 50 g cacao amaro, 50 g zucchero, 50 g acqua Crumble: 50 g farina 0, 30 g burro, 40 g zucchero di canna, 20 g cacao amaro, sale Procedimento Prepariamo l’inserto: mettiamo in un pentolino il caffè espresso, il cacao amaro, lo zucchero e l’acqua. Mescoliamo e portiamo a bollore. Spegniamo e lasciamo raffreddare completamente all’interno di una sacca da pasticcere: diventerà una crema densa. Per la bavarese, in un pentolino portiamo quasi a bollore latte e panna. ...