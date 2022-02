Dopo l’Emilia Romagna | anche il Piemonte garantirà il medico di base ai senza fissa dimora

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Per permettere loro di essere curati come tutti gli altri cittadini, . Il prossimo passo, infatti, è un accordo sanitario integrato tra il Comune di Torino e la Regione che va proprio in questa direzione: “Nelle prossime settimane spero si possa sottoscrivere in Prefettura il protocollo tra l’associazionismo della Città di Torino e la Regione, che metterà a disposizione l’Asl per dare supporto sanitario a queste persone. Un’iniziativa necessaria per affrontare in modo totale la problematica dei“, ha annunciato il prefetto delRaffaele Ruberto. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo (Pd) L’intesa – tra Comune, Prefettura, Città Metropolitana, Asl Città di Torino, Diocesi, circoscrizioni comunali, la Federazione italiana organismi persone...