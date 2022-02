Crisi ucraina, Macron incontra Putin: «Elementi di convergenza tra Russia e Francia» – Il video (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca nell’ambito della Crisi ucraina, in un vertice che è durato oltre 5 ore. Nella conferenza stampa a margine del meeting, Macron ha detto: «Abbiamo avuto una discussione che ha consentito di formulare una serie di proposte sulle quali credo di poter dire che ci siano Elementi di convergenza fra la Russia e la Francia». Putin ha assicurato stasera di essere disposto a «fare di tutto» per trovare compromessi che «potranno soddisfare tutti». Per Putin, né lui né Macron vogliono una guerra Russia-Nato, che «non avrebbe vincitori». February 7, 2022 ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuelhato il presidente russo Vladimira Mosca nell’ambito della, in un vertice che è durato oltre 5 ore. Nella conferenza stampa a margine del meeting,ha detto: «Abbiamo avuto una discussione che ha consentito di formulare una serie di proposte sulle quali credo di poter dire che ci sianodifra lae la».ha assicurato stasera di essere disposto a «fare di tutto» per trovare compromessi che «potranno soddisfare tutti». Per, né lui névogliono una guerra-Nato, che «non avrebbe vincitori». February 7, 2022 ...

Advertising

fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - RaiNews : Ore decisive per la diplomazia in formato Normandia, ce la farà Macron a mediare con Mosca sulla crisi ucraina? - Agenzia_Ansa : Macron ha detto a Putin di sperare che i colloqui a Mosca servano ad 'iniziare una de-escalation' in Ucraina. Da pa… - marcobank_sy : L'articolo sulla crisi Ucraina da leggere assolutamente. - Remodulator : RT @pdtrionfmazz: Iniziativa in sezione per parlare della situazione in Ucraina, dialogando sulla crisi Nato-Russia. Con Ettore Greco e Non… -