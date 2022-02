Crimi ad Affaritaliani | Il leader resta Giuseppe Conte Io al servizio del M5S Voteremo di nuovo lo statuto

(Di lunedì 7 febbraio 2022) "Il, la nostra comunità ha parlato chiaro. Sono, come sempre, aldel M5S e a disposizione per i necessari adempimenti burocratici di questi giorni, che sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, ci porterà a votare nuovamente lo... Segui su.it

Lo afferma ad.it il senatore del M5S Vitodopo il provvedimento del tribunale di Napoli."Leggo tante inesattezze in giro: l'unica eccezione che il giudice ha accolto - sottolinea ...In questi anni lo statuto era già stato modificato, avevamo uno statuto nuovo, ma con un colpo di spugna il capo politico reggente, Vito, ha indetto nove votazioni, modificando nuovamente lo ...Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore del M5S Vito Crimi dopo il provvedimento del tribunale di Napoli."Leggo tante inesattezze in giro: l'unica eccezione che il giudice ha accolto ..."Chiediamo il ripristino della democrazia interna, lasciando spazio agli iscritti e mettendo da parte i responsabili di questo sfacelo, i responsabili di questa distruzione del Movimento". A spiegarlo ...