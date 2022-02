Covid oggi Italia, i dati sulle terapie intensive (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’occupazione media, a livello nazionale, dei posti letto Covid nelle terapie intensive degli ospedali Italiani si mantiene stabile – ormai dal 3 febbraio – al 15%, ma nelle 24 ore si registra un incremento in 11 regioni e province autonome, un calo in una sola regione, mentre le altre si mantengono stabili, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, si registra l’aumento di 2 punti percentuali in Calabria (che si attesta così al 13%), Friuli Venezia Giulia (che sale al 24%), provincia autonoma di Bolzano (al 12%) e Umbria (al 9%). Salgono invece di un punto percentuale Campania (10%), Liguria (15%), Marche (21%), Puglia (14%), Sardegna (16%), Toscana (17%) e Veneto (14%). L’unica regione che registra un calo è il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’occupazione media, a livello nazionale, dei posti lettonelledegli ospedalini si mantiene stabile – ormai dal 3 febbraio – al 15%, ma nelle 24 ore si registra un incremento in 11 regioni e province autonome, un calo in una sola regione, mentre le altre si mantengono stabili, secondo gli ultimidell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, si registra l’aumento di 2 punti percentuali in Calabria (che si attesta così al 13%), Friuli Venezia Giulia (che sale al 24%), provincia autonoma di Bolzano (al 12%) e Umbria (al 9%). Salgono invece di un punto percentuale Campania (10%), Liguria (15%), Marche (21%), Puglia (14%), Sardegna (16%), Toscana (17%) e Veneto (14%). L’unica regione che registra un calo è il ...

